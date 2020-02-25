Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov

https://racurs.ua/n134246-zelenskiy-predlojil-energoholdingu-ahmetova-privatizirovat-gosudarstvennye-shahty-video.html

Ракурс

Угольные шахты в Украине, которые не приносят государству прибыли, предложили выкупить олигарху Ринату Ахметову.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил энергетическому холдингу ДТЭК, который принадлежит Ахметову, принять участие в приватизации неприбыльных государственных шахт. Он уверен, что инвестор в угольной сфере должен быть сильным. Такое предложение глава государства сделал на совещании с профсоюзами горняков 25 февраля в Киеве, об этом шла речь в трансляции мероприятия.

Если верить статистике, что у нас много государственных шахт, которые не прибыльны. И если сравнивать их с вашими шахтами, и говорить о вклад ДТЭК в эту сферу… У меня к вам вопрос: будете приватизировать? — обратился Зеленский.

Присутствующий на совещании гендиректор компании Максим Тимченко отметил, что не готов пока сказать, интересно ли это холдингу. Предположил, что против приватизации будет против Антимонопольный комитет.

На это президент ответил, что сможет помочь этот решить вопрос.

Если вы будете готовы, и, как вы говорите, АМКУ будет против, я с ними поговорю, и они будут за, — заявил президент.

Напомним, министр энергетики Алексей Оржель заявил, что сжигание угля должно остаться в прошлом и в Украине необходимо развивать возобновляемую энергетику. Министр добавил, что шахты власть обещает закрыть в будущем, а горнякам обещают подыскать новую работу.