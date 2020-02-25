Зеленский: «Смотрящие» за шахтами должны исчезнуть

Зеленский заявил о борьбе с коррупцией в угольной промышленности. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n134230-zelenskiy-smotryaschie-za-shahtami-doljny-ischeznut.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, сегодня приехал на всеукраинское совещание работников угольной промышленности Украины, где выступил с речью.

Зеленский заявил, что «стадия реформирования» угольной промышленности в Украине длится уже 15 лет, и это оправдание долгие годы успешно использовали многие чиновники для получения собственной выгоды.

За это время дотации государства составили почти 75 млрд грн. Вопрос не только в том, что за эти деньги можно было создать новые производства, новые рабочие места. Вопрос еще в том, что за эти 15 лет долги государства перед предприятиями выросли до 28 млрд. странная формула, при котором государство вкладывает деньги, а получает убытки. Мы прекрасно понимаем, кто является бенефициарами этой формулы и прекрасно понимаем ее составляющие, — отметил Зеленский.

Он добавил, что термин «смотрящий за шахтами» должен исчезнуть, как и сами смотрящие.

Вместо инвестиций в безопасность шахтеров, вместо инвестиций в модернизацию и своевременную выплату зарплаты, кто-то зарабатывает миллионы. Я бы сказал, зарабатывал, потому что лавочка должна быть закрыта, — отметил президент.

Он поручил министру энергетики Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий.

Я поручаю господину Оржелю в самые краткие сроки провести полный финансовый и кадровый аудит угольных предприятий. Отчитаться публично и передать результаты аудита в правоохранительные органы, — сказал Зеленский.

Как писал «Ракурс», ранее президент Зеленский предложил правительству отказаться от зарплат, если Кабмин не сможет погасить задолженности по зарплатам шахтерам за два месяца.