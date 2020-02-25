Зеленський: «Смотрящі» за шахтами повинні зникнути

Зеленський заявив про боротьбу з корупцією у вугільній промисловості. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n134230-zelenskyy-smotryaschi-za-shahtamy-povynni-znyknuty.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні приїхав на всеукраїнську нарада працівників вугільної промисловості України, де виступив з промовою.

Зеленський заявив, що «стадія реформування» вугільної промисловості в Україні триває вже 15 років, і це виправдання довгі роки успішно використовували багато чиновників для отримання власної вигоди.

За цей час дотації держави склали майже 75 млрд грн. Питання не тільки в тому, що за ці гроші можна було створити нові виробництва, нові робочі місця. Питання ще в тому, що за ці 15 років борги держави перед підприємствами зросли до 28 млрд. Дивна формула, при якій держава вкладає гроші, а отримує збитки. Ми прекрасно розуміємо, хто є бенефіціарами цієї формули і прекрасно розуміємо її складові, — зазначив Зеленський.

Він додав, що термін «смотрящий за шахтами» повинен зникнути, як і самі смотрящі.

Замість інвестицій в безпеку шахтарів, замість інвестицій в модернізацію та своєчасну виплату зарплати, хтось заробляє мільйони. Я б сказав, заробляв, тому що крамничка повинна бути закрита, — зазначив президент.

Він доручив міністру енергетики Олексію Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств.

Я доручаю пану Оржелю в найкоротші терміни провести повний фінансовий та кадровий аудит вугільних підприємств. Відзвітувати публічно і передати результати аудиту в правоохоронні органи, — сказав Зеленський.

Як писав «Ракурс», раніше президент Зеленський запропонував уряду відмовитися від зарплат, якщо Кабмін не зможе погасити заборгованості по зарплатах шахтарям за два місяці.