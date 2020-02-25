Во время съезда, фото: КПУ

https://racurs.ua/n134244-v-kieve-snova-sostoyalsya-sezd-zapreschennoy-kompartii-obsujdali-prazdnovanie-ubileya-lenina-foto.html

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Съезд запрещенной Коммунистической партии Украины состоялся в Киеве 22 февраля.

Во время съезда, состоялось награждение «заслуженных коммунистов» Киевской области, а также обсуждение планов на 2020 год, в частности — возможных мероприятий по празднованию 150-й годовщины со дня рождения лидера большевиков Владимира Ленина. Об этом сообщается на сайте КПУ.

Отмечается, что на этом съезде также выступал многолетний лидер КПУ и экс-кандидат в президенты Петр Симоненко.

Компартия, которую запретили после революции достоинства, активно ведет сайт, проводит мероприятия вместе с «антифашистским комитетом», рассказывает о Сталине и Ленине, — прокомментировал ситуацию в своем Фейсбуке глава общественной организации «Украинская Украина"Андрей Смодий. — Ни СБУ, ни МВД на это не реагируют. Происходит откровенное нарушение закона.

Напомним, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович в декабре обратился в СБУ из-за проведенной Компартией в Киеве конференции «И. Сталин и революционное преобразование мира».