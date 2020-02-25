Новый коронавирус: 500 самых богатых людей мира за один день стали беднее на 139 млрд долларов

Обвал фондовых рынков. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n134243-novyy-koronavirus-500-samyh-bogatyh-ludey-mira-za-odin-den-stali-bednee-na-139-mlrd-dollarov.html

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Новый коронавирус смертелен не только для человека, но и для экономики. Паника на этом фоне спровоцировала в понедельник падение мировых фондовых рынков, что отразилось на состояниях богатейших людей мира.

Всего за один день 500 богатейших людей мира потеряли в общей сложности около 139 млрд долл. Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average за день продемонстрировали снижение более чем на 3%, пишет Bloomberg.

Так, генеральный директор LVMH Бернар Арно и владелец Amazon Джефф Безос потеряли по 4,8 млрд долл. Владелец Zara Амансио Ортега потерял 4 млрд долл.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг стал беднее на 3,48 млрд долл., а состояние одного из основателей компании Google Ларри Пейджа сократилось на 2,7 млрд долл.

Несмотря на существенные денежные потери, Безос сохранил за собой мировое лидерство и остается самым богатым человеком планеты.