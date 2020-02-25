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Обвал фондових ринків. Фото: Кореспондент

Новий коронавірус: 500 найбагатших людей світу за один день збідніли на 139 млрд доларів

25 лют 2020, 15:26
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Новий коронавірус смертельний не тільки для людини, але і для економіки. Паніка на цьому тлі спровокувала в понеділок падіння світових фондових ринків, що позначилося на статках найбагатших людей світу.

Всього за один день 500 найбагатших людей світу втратили в цілому близько 139 млрд дол. Індекси S&P 500 і Dow Jones Industrial Average за день продемонстрували зниження більш ніж на 3%, пише Bloomberg.

Так, генеральний директор LVMH Бернар Арно і власник Amazon Джефф Безос втратили по 4,8 млрд дол. Власник Zara Амансіо Ортега втратив 4 млрд дол.

Глава компанії Facebook Марк Цукерберг збіднів на 3,48 млрд дол., а статки одного із засновників компанії Google Ларрі Пейджа скоротилося на 2,7 млрд дол.

Незважаючи на істотні грошові втрати, Безос зберіг за собою світове лідерство і залишається найбагатшою людиною планети.


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