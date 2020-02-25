Данілов: Зеленський дуже любить людей і нікого не хоче образити

https://racurs.ua/ua/n134245-danilov-zelenskyy-duje-lubyt-ludey-i-nikogo-ne-hoche-obrazyty.html

Ракурс

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, розповів про своє ставлення до президента Володимира Зеленського.

Ми спілкувалися з Володимиром Олександровичем. Я для себе зробив такий висновок, що він дуже любить людей, він нікого не хоче образити, — заявив Данілов в інтерв’ю виданню Liga.net.

Також секретар РНБО порадив не хвилюватися за безпеку і оборону, оскільки зараз у його відомстві «працює досить потужна команда».

Вона ще формується, не всі ділянки закриті, але щодо фронту — у нас є генерал-полковник Коваль, який закриває своєю командою ці питання, — додав Данілов.

Також він зауважив, що стратегії роботи РНБО щодо різних напрямків зараз перебувають у роботі. Данілов наголосив, що його команда працює щодня і розробляє ще 10 стратегій, зокрема щодо обороноздатності, і одну розвідувальну програму. Також, за його словами, в РНБО чітко розуміють, що в Україні вже понад шість років триває війна з Росією.