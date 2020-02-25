Коронавірус: жінці в Китаї підтвердили діагноз після восьми негативних тестів, фото — Pixaba

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Китайські лікарі підтвердили жінці діагноз захворювання, що викликається новим коронавірусом, лише на дев’ятий раз взяття аналізу нуклеїнової кислоти в крові, або секвенування (отримання генної інформації).

56-річна китаянка на прізвище Тан проживає в повіті Аньюе південно-західній китайській провінції Сичуань, повідомляє Businessinsider. Довгий час вона працювала посудомийницею в одному з готелів сусіднього з провінцією міста Чунцин. Деякий час назад в одного із співробітників готелю був виявлений коронавірус, внаслідок чого 2 лютого жінку помістили на карантин.

В період з 7 по 23 лютого у неї вісім разів брали аналіз на нуклеїнових кислот, проте всі вони були негативні. 24 лютого, ґрунтуючись на клінічних симптомах і результатах чергового тесту, лікарі все-таки підтвердили діагноз захворювання, що викликається новим коронавірусів.

Нині пацієнтка ізольована і проходить лікування у місті Цзиян в провінції Сичуань.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)