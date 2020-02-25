Коронавирус: женщине в Китае подтвердили диагноз после восьми негативных тестов, фото - Pixabay

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Китайские врачи подтвердили женщине диагноз заболевания, вызываемого новым коронавирусом, только после девятого взятия анализа нуклеиновой кислоты в крови, или секвенирования (получения генной информации).

56-летняя китаянка по фамилии Тан проживает в уезде Аньюе юго-западной китайской провинции Сычуань, сообщает Businessinsider. Долгое время она работала посудомойкой в ​​одном из отелей соседнего с провинцией города Чунцин. Некоторое время назад у одного из сотрудников отеля был обнаружен коронавирус, в результате чего 2 февраля женщину поместили на карантин.

В период с 7 по 23 февраля у нее восемь раз брали анализы на нуклеиновые кислоты, однако все они были отрицательными. 24 февраля, основываясь на клинических симптомах и результатах очередного теста, врачи все-таки подтвердили диагноз заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Сейчас пациентка изолирована и проходит лечение в городе Цзыян в провинции Сычуань.