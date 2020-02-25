Go_A не будет переводить песню на английский язык. Фото: UATV

https://racurs.ua/n134241-pet-na-ukrainskom-i-izbegat-rossiyskih-jurnalistov-go-a-rasskazali-o-planah-na-evrovidenie.html

Ракурс

«Евровидение-2020» состоится в Роттердаме в мае 2020 года. Украину на песенном конкурсе представит группа Go_A, которая в финале национального отбора набрала максимальные 12 баллов.

Группа выступит с песней «Соловей», однако переводить ее на английский язык для выступления в финале конкурса они не намерены. Об этом группа рассказала во вторник, 25 февраля, на пресс-конференции в Киеве.

Наша цель была именно в том, чтобы спеть в Европе украинскую песню на украинском языке, — рассказала солистка Go_A Екатерина Павленко.

По ее словам, их цель — петь на украинском языке, а Украине нужно сейчас сконцентрироваться на том, чтобы было как можно больше красивого качественного украинского контента

Девушка добавила, что, согласно правилам конкурса, исполнять народную песню нельзя. Поэтому в «Соловье», в основе которой лежит народная песня, был изменен текст. В частности, был изменен финал песни с трагичного на позитивный.

Солистка коллектива Екатерина Павленко также призналась, что при возможности хотела бы избежать общения с российскими журналистами. Однако, если это все же произойдет во время их пребывания в нидерландском Роттердаме, то Go_A готовы к такой встрече.

В то же время представитель НСТУ Зураб Аласания добавил, что организаторы «Евровидения» очень четко регламентируют общение конкурсантов с прессой и делают невозможным любые провокации. Поэтому журналисты, как и участники шоу, будут придерживаться правил, чтобы избежать конфликтных ситуаций или политических скандалов.

Напомним, в финале украинского национального отбора на «Евровидении» выступили шесть участников: Krut с песней «99», Jerry Hail (Vegan), Go_A («Соловей»), David Axelrod (Horizon), Khayat (Call for love) и Tvorchi (Bonfire).