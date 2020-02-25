Go_A не перекладатиме пісню англійською мовою. Фото: UATV

https://racurs.ua/ua/n134241-spivaty-ukrayinskou-ta-unykaty-rosiyskyh-jurnalistiv-go-a-rozpovily-pro-plany-na-ievrobachennya.html

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«Євробачення-2020» відбудеться в Роттердамі в травні 2020 року. Україну на пісенному конкурсі представить група Go_A, яка в фіналі національного відбору набрала максимальні 12 балів.

Гурт виступить з піснею «Соловей», проте переводити її на англійську мову для виступу в фіналі конкурсу вони не мають наміру. Про це група розповіла у вівторок, 25 лютого, на прес-конференції в Києві.

Наша мета була саме в тому, щоб заспівати в Європі українську пісню українською мовою, — розповіла солістка Go_A Катерина Павленко.

За її словами, їхня мета — співати українською мовою, а Україні потрібно зараз сконцентруватися на тому, щоб було якомога більше гарного якісного українського контенту

Дівчина додала, що, згідно з правилами конкурсу, виконувати народну пісню не можна. Тому в «Солов'ї», в основі якої лежить народна пісня, був змінений текст. Зокрема, був змінений фінал пісні з трагічного на позитивний.

Солістка колективу Катерина Павленко також зізналася, що за можливості хотіла б уникнути спілкування з російськими журналістами. Проте, якщо це все ж станеться під час їхнього перебування в нідерландському Роттердамі, то Go_A готові до такої зустрічі.

Водночас представник НСТУ Зураб Аласанія додав, що організатори «Євробачення» дуже чітко регламентують спілкування конкурсантів з пресою і унеможливлюють будь-які провокації. Тому журналісти, як і учасники шоу, будуть дотримуватися правил, щоб уникнути конфліктних ситуацій або політичних скандалів.

Нагадаємо, у фіналі українського національного відбору на «Євробаченні» виступили шестеро учасників: Krut з піснею «99», Jerry Hail (Vegan), Go_A («Соловей»), David Axelrod (Horizon), Khayat (Call for love) і Tvorchi (Bonfire).