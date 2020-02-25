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Ракурс
Данилов: Зеленский очень любит людей и никого не хочет обидеть

Данилов: Зеленский очень любит людей и никого не хочет обидеть

25 фев 2020, 15:25
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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, рассказал о своем отношении к президенту Владимиру Зеленскому.

Мы общались с Владимиром Александровичем. Я для себя сделал такой вывод, что он очень любит людей, он никого не хочет обидеть, — заявил Данилов в интервью изданию Liga.net.

Также секретарь СНБО посоветовал не волноваться за безопасность и оборону, поскольку сейчас в его ведомстве «работает достаточно мощная команда».

Она еще формируется, не все участки закрыты, но по фронту — у нас есть генерал-полковник Коваль, который закрывает своей командой эти вопросы, — добавил Данилов.

Также он отметил, что стратегии работы СНБО по различным направлениям сейчас находятся в работе. Данилов подчеркнул, что его команда работает ежедневно и разрабатывает еще 10 стратегий, в частности об оборонном потенциале, и одну разведывательную программу. Также, по его словам, в СНБО четко понимают, что в Украине уже свыше шести лет идет война с Россией.

Источник: Ракурс


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