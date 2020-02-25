Під час зборів, фото: КПУ

https://racurs.ua/ua/n134244-u-kyievi-znovu-vidbulysya-zbory-zaboronenoyi-kompartiyi-obgovoruvaly-svyatkuvannya-uvileu-lenina.html

Ракурс

З’їзд забороненої Комуністичної партії України відбувся в Києві 22 лютого.

Під час з’їзду, відбулося нагородження «заслужених комуністів» Київської області, а також обговорення планів на 2020 рік, зокрема — можливих заходів щодо відзначення 150-ї річниці з дня народження лідера більшовиків Володимира Леніна. Про це повідомляється на сайті КПУ.

Зазначається, що на цьому з’їзді також виступав багаторічний лідер КПУ та екс-кандидат у президенти Петро Симоненко.

Компартія, яку заборонили після Революції гідності, активно веде сайт, проводить заходи разом з «антифашистським комітетом», розповідає про Сталіна та Лєніна, — прокоментував ситуацію у своєму Фейсбуці керівник громадської організації «Українська Україна» Андрій Смодій. — Ні СБУ, ні МВС на це не реагують. Відбувається відверте порушення закону.

Нагадаємо, народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович наприкінці грудня звернувся до СБУ через проведену Компартією в Києві конференцію «І. В. Сталін і революційне перетворення світу».