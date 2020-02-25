Старейший мужчина на планете умер в Японии: что о нем известно

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Ракурс

Старейший мужчина в мире скончался в возрасте 112 лет в Японии. Титецу Ватанабе, житель префектуры Ниигата, умер за 11 дней до своего 113-го дня рождения.

Смерть наступила в 23.10 по местному времени в воскресенье, пишет Mirror.

Долгожителя внесли в Книгу рекордов Гиннеса 12 февраля как старейшего мужчину на Земле. Теперь, после смерти японца, старейшим мужчиной в мире считается житель Великобритании Боб Вайттон.

О Ватанабе известно, что он имел веселый нрав, старался не сердиться и придерживаться здорового питания. Мужчина родился 5 марта 1907 года в поселке Урагавара, сейчас Джоецу, и был первым из восьми детей фермеров Харузо и Мии. Ватанабе учился в сельскохозяйственной школе, а затем переехал в Тайвань, где работал в компании по производству сахара из тростника Dai-Nippon Meiji Sugar Company. Он также помогал заключать контракты для этой компании до завершения Второй мировой войны. До выхода на пенсию Ватанабе работал в сельскохозяйственной фирме.

Отметим, что японцы часто возглавляют рейтинги долгожителей мира. Предыдущий обладатель этого титула был также из Японии. Масадзо Нонака умер 20 января прошлого года в возрасте 113 лет.

Примечательно, что 117-летняя жительница префектуры Фукуока Кане Танака является не только старейшей жительницей Японии, но и носителем почетного титула самого старого человека на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в Таджикистане в возрасте 127 лет умерла долгожительница Фатима Мирзокулова. Согласно паспортным данным, она родилась 13 марта 1893 года. Если эти данные верны, то именно она была самой пожилой женщиной в мире. Однако, других документов, которые бы подтверждали возраст женщины, нет.