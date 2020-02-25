Алименты на родителей: во сколько обойдется «стакан воды»?

Алименты на родителей. Фото: Pixabay

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Когда мы говорим «алименты», то в первую очередь в голову приходят деньги, которые отец или мать в случае развода должны выплачивать на содержание ребенка. Полтора года назад эта тема здорово взбудоражила общество: пакет законов, принятый парламентом в рамках инициативы Минюста «Чужих детей не бывает», значительно ужесточил ответственность родителей за неуплату алиментов. Но одновременно с усилением давления на родителей-неплательщиков шли разговоры о том, что неплохо бы сделать более жесткими правила и для… детей, которые не выплачивают алименты на родителей.

Если с родителями-алиментщиками все ясно, то моральные аспекты того, сколько и как обязан взрослый ребенок выплачивать пожилому родителю, очень неоднозначны. Попробуйте хорошенько расспросить друзей и знакомых, и выплывет не одна история о том, как папа (реже — мама) в сочные годы плевать хотели на своего ребенка, а потом, состарившись и одряхлев, вдруг вспомнили про пресловутый «стакан воды», который дети должны подать потому, что обязаны родителю своим появлением на свет.

Однако не будем пересказывать истории знакомых, а возьмем одно совсем свежее и очень типичное дело об алиментах родителям от детей, которое рассмотрел районный суд одного из райцентров Полтавской области.

Алименты на содержание родителей — пожизненное обязательство

История простая. Давным-давно жила-была семья: папа, мама и сын. Когда мальчик был подростком, родители развелись, отец ушел из семьи и больше сыном не интересовался. Впрочем, из слов сына (упомянутых в судебном решении) следует, что жизнь его с отцом была не сахар, даже когда тот еще жил с ним и с матерью: отец унижал и третировал его в детстве, а потом и вовсе исчез.

Ну вот сын окончил школу, университет… А папа как пропал из его жизни, так и не появлялся. Время шло, сын женился, у него родился ребенок. Тем временем и отец объявился — больной и состарившийся. Было это семь лет назад, и сыну такое счастье, откровенно говоря, было совершенно не нужно. Но тут появилась возможность устроить старика в интернат для пожилых и людей с инвалидностью. Однако пенсия дедушки была самая мизерная, не дотягивала и до тысячи. И тогда, опять-таки по словам сына, ему предложили платить небольшие алименты на родителя, тогда вопрос зачисления отца в дом престарелых будет решен положительно.

Размер алиментов родителю установили в 300 грн в месяц с дальнейшей индексацией, эту сумму сын должен был выплачивать пожизненно.

Четверть доходов на нелюбимого отца в виде алиментов родителю?

Мужчина исправно платил «сыновнюю дань». Тем временем в стране понемногу и пенсии поднимали, и старый отец получал от государства уже полторы тысячи. Но руководство дома престарелых решило, что раз уж у деда есть платежеспособный сын, так неплохо было бы с него взять побольше. И обратилось с иском в суд, требуя увеличить алименты на родителя до… четвертой части всех доходов сына.

То есть 25% дохода требовали не на ребенка, а на старика, и так получавшего государственную пенсию и жившего в доме призрения частично на государственный счет. Подавляющее большинство из нас, разумеется, помогает родителям, получающим небольшую пенсию. Но в этой истории речь идет об отце, который был не лучшим и не самым надежным человеком в жизни сына.

Но, тем не менее, руководство дома престарелых заявило, что эти алименты на родителя плюс пенсия «являются недостаточными для обеспечения необходимого уровня жизни», потому-то с сына и необходимо взыскать четверть всех доходов.

Судебная тяжба по делу об алиментах на родителей и исход дела

Теперь снова о тяжбе. Сын подал отзыв на исковое заявление, в котором ссылался на то, что обязательным основанием для изменения размера алиментов является изменение материального или семейного положения, состояния здоровья плательщика и получателя алиментов. Что касается его самого, то он единственный работающий член семьи, содержит жену и маленького ребенка.

А вот финансовые дела отца улучшились. Пенсия увеличилась? Да. С начала прошлого года она равнялась 1542 грн. 75% удерживал дом престарелых, остальное (393 грн) перепадало ему на карманные расходы. Интернат получал 1149 грн плюс 300 «алиментных». В 2019 году, сказано в решении суда, прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, составлял в первой половине года 1497 грн, с 1 июля — 1564, а с 1 декабря — 1638 грн.

«Сам факт нетрудоспособности родителей не является безусловным основанием для возникновения у детей обязанности предоставлять им содержание, — сказано в судебном решении. — Состояние нетрудоспособности должно сопровождаться необходимостью получать постороннюю материальную помощь… Свидетельством такой необходимости является… получение доходов, меньших, чем прожиточный минимум… Государство обеспечивает необходимым содержанием нетрудоспособных лиц — пенсией по возрасту, пенсией по инвалидности, государственной помощью. Поэтому при решении спора необходимо учитывать размер такого государственного содержания». И сравнивать его с прожиточным минимумом.

Одним словом, суд решил, что материальное состояние старого отца никоим образом не ухудшилось (наоборот, он даже радовался прибавке к пенсии). Поэтому желания руководства дома престарелых содрать с сына четверть доходов в виде алиментов на родителя — необоснованное.

«Заботиться» — понятие широкое

А вот теперь давайте коротко пройдемся по законодательству — когда, как и сколько обязаны платить дети своим отцу и матери, что бывает за неуплату алиментов на родителей и, наконец, в каких случаях дети никому ничего не должны.

В ст. 51 Конституции, на которую ссылаются, обосновывая необходимость выплаты алиментов родителям, сказано буквально следующее: «Родители обязаны содержать детей до их совершеннолетия. Совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособных родителях». Слово «заботиться» может иметь самые широкие толкования.

А вот Семейный кодекс — это уже серьезнее. Обязанностям взрослых детей по отношению к родителям там посвящена глава 17, ст. 202‒206). Итак, совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных родителей, которым необходима материальная помощь. Кроме алиментов на родителей Семейный кодекс предполагает участие детей в «дополнительных расходах», вызванных тяжелой болезнью, инвалидностью или немощностью отца или матери.

Там же объяснено, что если родители были лишены родительских прав, и эти права не были восстановлены, то все вопросы об алиментах и оплате дополнительных расходов с детей снимаются. Детей могут освободить через суд от уплаты алиментов на родителей, если они докажут в суде, что отец или мать уклонялись от исполнения родительских обязанностей. И под этим понимаются не только обязанности одеть-накормить-вылечить, но и нежелание участвовать в воспитании.

Через суд снять с себя бремя заботы о родителях можно, если родители в свое время сами не платили алименты и возникла непогашенная задолженность, общий размер которой превышает сумму платежей за три года. Семейный кодекс поясняет, что в исключительных случаях суд все же может распорядиться о выплате сыном или дочерью алиментов на родителей, но на срок не более трех лет. В исключительных же случаях суд может принять решение о взыскании с детей единоразово или на некоторый период денег на лечение и уход.

Что касается размера алиментов на содержание родителей, то это решает суд, определяя или фиксированную сумму, или часть дохода. Вопрос должен решаться с учетом того, каковы материальные обстоятельства взрослых детей, есть ли у них на содержании другие люди (в рассмотренном деле взрослый сын содержал маленького ребенка и неработающую жену).

А вот за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание нетрудоспособных родителей неплательщикам грозит уголовная ответственность. Ст. 165 УК Украины предусматривает за это штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов, или общественные работы на срок от 80 до 120 часов, или исправительные работы на срок до одного года, или ограничение свободы на срок до двух лет. В особо тяжелых случаях, если человека повторно судят за это преступление, ему уже может перепасть и ограничение свободы на срок от двух до трех лет.