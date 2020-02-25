В «Голосе» информацию об отставке Вакарчука назвали фейком. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n134248-vakarchuk-ne-pokidaet-radu-v-golose-oprovergli-rossiyskiy-feyk-12-letney-davnosti.html

Ракурс

«Святослав Вакарчук сложил депутатские полномочия» — с такими заголовками в ряде СМИ вышла новость о якобы отставке лидера фракции «Голос» во вторник, 25 февраля.

Однако вскоре стало известно, что СМИ перепечатали новость 12-летней давности о том, как в 2008 году Вакарчук сложил мандат народного депутата, потому что понял, что в парламент нужно идти с командой единомышленников. Об этом в комментарии «Ракурсу» рассказал спикер «Голоса» Ярема Дух.

Он назвал распространенную информацию о завершении депутатства Вакарчука «откровенной манипуляцией».

Напомним, ранее сообщалось, что Святослав Вакарчук, депутат Верховной Рады от фракции «Голос», не зарегистрировался на 10 из 27 парламентских заседаний. Таким образом, именитый украинский музыкант пропустил 37% заседаний от общего количества.

Как известно, 24 июля 2019 года на съезде партии «Голос», который состоялся в Киеве, Вакарчука официально избрали главой этой политической силы.