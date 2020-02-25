РФ освободила задержанных украинских рыбаков. Фото: delo.ua

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Российская Федерация освободила четырех украинских рыбаков, которых 15 февраля задержали сотрудники ФСБ в западной части Азовского моря.

Сейчас граждане Украины чувствуют себя хорошо, вскоре планируют отправиться домой на собственном судне. Об этом 25 февраля сообщил народный депутат от «Слуги народа» Павел Мельник в Facebook.

Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которых задержали в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили! По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее и они морем планируют идти домой на собственном судне, — говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба Украины пока не прокомментировала информацию об освобождении рыбаков.

Напомним, 15 февраля управление ФСБ России в Крыму и Севастополе сообщило о задержании в Азовском море судна с четырьмя гражданами Украины на борту. Керченский городской суд в Крыму 16 февраля арестовал рыбаков на 10 суток, их обвинили в браконьерстве, а также препятствовании выполнению обязанностей сотрудникам ФСБ.

Офис генерального прокурора после этого начал уголовное производство по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) Уголовного кодекса Украины.