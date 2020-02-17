Задержание рыбаков в Азовском море: открыто уголовное производство

Открыто уголовное производство по факту задержания украинских рыбаков в Азовском море. Фото: Вся власть

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Ракурс

Задержание рыбаков в Азовском море является незаконным. По факту незаконного захвата сотрудниками ФСБ РФ судна с четырьмя гражданами Украины в Азовском море начато уголовное производство.

Уголовное производство начато по ст. 146 (незаконное лишение воли или похищение человека), ст. 278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Уголовное производство начато 15 февраля под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

Напомним, задержание украинских рыбаков в Азовском море закончилось административным арестом граждан Украины. Соответствующее решение в воскресенье, 16 февраля, вынес Керченский городской суд в Крыму.

Украинских рыбаков обвинили в браконьерстве, а также препятствовании исполнению обязанностей сотрудникам ФСБ. Их арестовали на десять суток.

Также накануне оккупанты заявили, что трое из четырех украинских рыбаков, задержанных россиянами в субботу в Азовском море, якобы сознались в незаконном вылове рыбы.