Затримання рибалок в Азовському морі: відкрито кримінальне провадження

Відкрито кримінальне провадження за фактом затримання українських рибалок в Азовському морі. Фото: Вся влада

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Затримання рибалок в Азовському морі є незаконним. За фактом незаконного захоплення співробітниками Федеральної служби безпеки РФ судна з чотирма громадянами України у Азовському морі розпочато кримінальне провадження.

Кримінальне провадження розпочато за ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ст. 278 (викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового) Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Кримінальне провадження розпочато 15 лютого під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим.

Нагадаємо, затримання українських рибалок в Азовському морі закінчилося адміністративним арештом громадян України. Відповідне рішення в неділю, 16 лютого, виніс Керченський міський суд в Криму.

Українських рибалок звинуватили у браконьєрстві, а також перешкоджанны виконанню обов’язків співробітникам ФСБ. Їх заарештували на десять діб.

Також напередодні окупанти заявили, що троє з чотирьох українських рибалок, затриманих росіянами в суботу в Азовському морі, нібито зізналися в незаконному вилові риби.