Затриманих на Азові українських рибалок заарештували на 10 діб

https://racurs.ua/ua/n133785-zatrymannya-rybalok-v-azovskomu-mori-okupanty-zaareshtuvaly-ukrayinciv.html

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Затримання українських рибалок в Азовському морі закінчилося адміністративним арештом громадян України. Відповідне рішення у неділю, 16 лютого, виніс Керченський міський суд у Криму.

Українських рибалок звинуватили у браконьєрстві, а також перешкоджанні виконанню службових обов’язків співробітникам ФСБ. Їх заарештували на десять діб. Про це повідомили в прикордонному управлінні ФСБ по Республіці Крим, передає агентство ТАСС.

Громадян України окупанти визнали винними в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 19.3 Кодексу про адміністративні правопорушення РФ («Непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, а також перешкоджання виконанню ним службових обов’язків»).

Також окупанти порушили справу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Порушення правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів»).

Нагадаємо, раніше окупанти заявили, що троє з чотирьох українських рибалок, затриманих росіянами у суботу в Азовському морі, буцімто зізналися в незаконному вилові риби.

Нардеп Павло Мельник сьогодні назвав ймовірні прізвища рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов. Усі вони мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області.