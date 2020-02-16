Задержанных на Азове украинских рыбаков арестовали на 10 суток

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Задержание украинских рыбаков в Азовском море закончилось административным арестом граждан Украины. Соответствующее решение в воскресенье, 16 февраля, вынес Керченский городской суд в Крыму.

Украинских рыбаков обвинили в браконьерстве, а также препятствовании исполнению обязанностей сотрудникам ФСБ. Их арестовали на десять суток. Об этом сообщили в пограничном управлении ФСБ по Республике Крым, передает агентство ТАСС.

Граждан Украины оккупанты признали виновными в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушения РФ («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением им служебных обязанностей, а равно воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей»).

Также оккупанты возбудили дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов»).

Напомним, ранее оккупанты заявили, что трое из четырех украинских рыбаков, задержанных россиянами в субботу в Азовском море, якобы сознались в незаконном вылове рыбы.

Нардеп Павел Мельник сегодня назвал вероятные фамилии рыбаков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов. Все они жители села Райновка Приморского района Запорожской области.