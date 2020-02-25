Китайский коронавирус: приехавшую из Италии женщину госпитализировали в Черновцах

Китайский коронавирус. Фото: Газета Труд

https://racurs.ua/n134254-kitayskiy-koronavirus-priehavshuu-iz-italii-jenschinu-gospitalizirovali-v-chernovcah.html

Ракурс

Китайский коронавирус переместился в Европу и один из крупнейших очагов инфекции зафиксирован в Италии. Сегодня в Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно возвратилась из этой страны.

Женщина помещена в инфекционное отделение областной больницы, сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Черновецкой облгосадминистрации Мария Полищук, пишет «Укринформ».

Полищук уточнила, что женщину проверяют на вероятность заражения коронавирусом.

Более детальной информации на данный момент нет.

Как сегодня писал «Ракурс», на Закарпатье был госпитализирован мужчина с симптомами ОРВИ, который 21 день назад контактировал с китайцем. По словам мужчины, китаец родом из провинции Хубей и недавно навещал свою родину. Госпитализированный мужчина работал в Венгрии, а его работодателем был китаец.

Пациент помещен в изолированную палату областной инфекционной больницы, но после возвращения в Украину у него были контакты со многими людьми. Также мужчина контактировал с врачами, к которым ходил на прием.