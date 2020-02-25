Китайський коронавірус: прибулу з Італії жінку госпіталізували у Чернівцях

Китайський коронавірус. Фото: Газета Праця

https://racurs.ua/ua/n134254-kytayskyy-koronavirus-jinku-yaka-neschodavno-pryyihala-z-italiyi-gospitalizuvaly-v-chernivcyah.html

Ракурс

Китайський коронавірус перемістився до Європи і один з найбільших осередків інфекції зафіксований в Італії. Сьогодні в Чернівцях госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з цієї країни.

Жінка поміщена в інфекційне відділення обласної лікарні, повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації Марія Поліщук, пише «Укрінформ».

Поліщук уточнила, що жінку перевіряють на ймовірність зараження коронавірусом.

Більш детальної інформації на даний момент немає.

Як сьогодні писав «Ракурс», на Закарпатті було госпіталізовано чоловіка з симптомами ГРВІ, який 21 день тому контактував з китайцем. За словами чоловіка, китаєць родом з провінції Хубей і нещодавно відвідував свою батьківщину. Госпіталізований чоловік працював в Угорщині, а його роботодавцем був китаєць.

Пацієнт поміщений в ізольовану палату обласної інфекційної лікарні, але після повернення в Україну у нього були контакти з багатьма людьми. Також чоловік контактував з лікарями, до яких ходив на прийом.