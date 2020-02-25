Новий коронавірус. Фото: The FTimes

https://racurs.ua/ua/n134211-koronavirus-na-zakarpatti-u-cholovika-yakyy-kontaktuvav-z-kytaycem-diagnostuvaly-grvi.html

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Новий коронавірус з Китаю перемістився в Європу і на Близький Схід, тому інфекцією тепер можна заразитися не тільки в провінції Хубей. На Закарпатті госпіталізовано чоловіка, який три тижні тому контактував з китайцем. На сьогоднішній день у чоловіка діагностували гостру респіраторну вірусну інфекцію з високою температурою.

Хворий розповів лікарям, що працює у Будапешті на китайця, який родом з провінції Хубей і нещодавно відвідував свою батьківщину. Українець уточнив, що контактував з китайцем в угорському місті Ньїредьгаза, повідомляє Mukachevo.net.

Відразу після звернення чоловіка до медиків у місті Берегово була скликана протиепідемічна комісія, яка прийняла рішення про госпіталізацію хворого в обласну інфекційну лікарню та поміщення його в ізольований бокс.

Наразі тест-системи для перевірки зараження на коронавірус в Закарпатській області відсутні, лише сьогодні вони повинні будуть доставлені з Києва.

Хворого перевірять на зараження коронавірусом. Ситуація ускладнюється тим, що госпіталізований чоловік за цей час контактував із багатьма людьми та з лікарями без засобів захисту.