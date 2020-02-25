Зеленский усложнил доступ к публичной информации. Фото: ОП

https://racurs.ua/n134264-zelenskiy-uslojnil-dostup-k-publichnoy-informacii-teper-jdat-otveta-ot-ego-ofisa-nujno-mesyac.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, ликвидировал департамент, который отвечал на запросы граждан и в течение пяти дней предоставлял доступ к публичной информации. Указ № 54/2020 подписан 14 февраля.

В указе президента сказано, что в закон «Об обеспечении доступа к публичной информации во вспомогательных органах, созданных президентом Украины» вносятся изменения — оттуда убирается упоминание департамента о доступе к публичной информации. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Вместо него отвечать за рассмотрение запросов на информацию, поступающих к президенту и Офису президента, будет департамент по вопросам обращений граждан. Срок рассмотрения запросов — до 30 дней. Ранее такие запросы должны были рассматривать за пять дней.

Отмечается, что данные изменения внесены для повышения эффективности работы в Офисе президента.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции, которые являлись структурными подразделениями Государственной экологической инспекции Украины. По мнению правительства, данные «морские инспекции» работали крайне неэффективно.