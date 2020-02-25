Зеленський ускладнив доступ до публічної інформації. Фото: ОП

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Володимир Зеленський, президент України, ліквідував департамент, який відповідав на запити громадян і протягом п’яти днів надавав доступ до публічної інформації. Указ № 54/2020 підписаний 14 лютого.

В указі президента сказано, що в закон «Про забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених президентом України» вносяться зміни — звідти прибирається згадка департаменту доступу до публічної інформації. Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Замість нього відповідати за розгляд запитів на інформацію, що надходять до президента та Офісу президента, буде департамент з питань звернень громадян. Термін розгляду запитів — до 30 днів. Раніше такі запити повинні були розглядати за п’ять днів.

Зазначається, що ці зміни внесені для підвищення ефективності роботи в Офісі президента.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати Кримсько-Чорноморську та Азовську інспекції, які були структурними підрозділами Державної екологічної інспекції України. На думку уряду, ці «морські інспекції» працювали вкрай неефективно.