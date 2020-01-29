Олексій Гончарук. Фото: Еспресо TV

https://racurs.ua/ua/n132824-kabmin-likviduvav-morski-inspekciyi-goncharuk.html

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Кабінет міністрів України вирішив ліквідувати Кримсько-Чорноморську і Азовську інспекції, які були структурними підрозділами Державної екологічної інспекції України. На думку уряду, дані «морські інспекції» працювали вкрай неефективно.

Про ліквідацію «морських інспекцій» повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Кримсько-Чорноморська та Азовська інспекції створювалися з метою посилення екологічного контролю в українських портах. Однак, даний експеримент виявився провальним.

Замість передбачуваного посилення контролю за екологією, на адресу України почали надходити скарги від міжнародних компаній-перевізників та власників суден. За словами Гончарука, дані інспекції повністю себе дискредитували.

Прем'єр-міністр уточнив, що тепер екологічний контроль у портах здійснюватимуть обласні екологічні інспекції.

Гончарук підкреслив, що відтепер кожне затримання судна повинно бути санкціоновано керівником Державної екологічної інспекції.