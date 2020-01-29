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Ракурс
Алексей Гончарук. Фото: Еспресо TV

Кабмин ликвидировал «морские инспекции» — Гончарук

29 янв 2020, 12:55
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Кабинет министров Украины решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции, которые являлись структурными подразделениями Государственной экологической инспекции Украины. По мнению правительства, данные «морские инспекции» работали кране неэффективно.

О ликвидации «морских инспекций» сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Крымско-Черноморская и Азовская инспекции создавались с целью усиления экологического контроля в украинских портах. Однако, данный эксперимент оказался провальным.

Вместо предполагаемого усиления контроля за экологией, в адрес Украины начали поступать жалобы от международных компаний-перевозчиков и владельцев судов. По словам Гончарука, данные инспекции полностью себя дискредитировали.

Премьер-министр уточнил, что теперь экологический контроль в портах будут осуществлять областные экологические инспекции.

Гончарук подчеркнул, что отныне каждое задержание судна должно быть санкционировано руководителем Государственной экологической инспекции.

Источник: Ракурс


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