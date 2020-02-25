Данілов розповів про роль свого радника Сивохо в РНБО / Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n134266-danilov-rozpoviv-pro-rol-svogo-radnyka-syvoho-v-rnbo.html

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Про роль Сергія Сивохо в РНБО розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, який вважає, що його позаштатний радник як корінний донеччанин і громадянин України має право на власну думку. Данілов також зазначив, що таких радників у нього є 12.

У Сергія є своя власна думка. Що я повинен зробити? Лаяти його за це?, — заявив Данілов в інтерв’ю виданню Liga.net у відповідь на запитання щодо платформи примирення і єдності, яку організовує Сивохо.

Водночас секретар РНБО уточнив, що він «вислуховує дуже багатьох людей, але висновки робить самостійно». Разом з тим, Данілов відмовився відповідати на запитання журналістів щодо того, чи самостійно він обрав собі у радники шоумена Сергія Сивохо.

Є різні технології, і ми їх використовуємо, щоб розуміти, як реагує суспільство. Сприймає воно меседжі чи ні і, що зробити, щоб сприймало. І якщо хтось повинен виконувати ці функції — він повинен їх виконувати, — зазначив Данілов у відповідь на порівняння Сивохо з очільником фракції «Слуги народу» у Раді Давидом Арахамією, який нібито закидає певні меседжі і дивиться на реакцію суспільства.

Також Данілов навів у приклад дії посла України в Ірані після збиття над Тегераном українського літака. Нагадаємо, тоді посольство спочатку заявило, що авіакатастрофа літака МАУ сталася внаслідок технічних причин. За словами секретаря РНБО, якщо український посол не зробив би такої заяви, то ми б не знали, що сталося.