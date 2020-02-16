Авіакатастрофу МАУ в Ірані продовжують розслідувати. Фото: Ali Hashem

https://racurs.ua/ua/n133788-aviakatastrofa-litaka-mau-sekretar-rnbo-danylov-poyihav-do-iranu-obgovoryty-problemni-pytannya.html

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Авіакатастрофу МАУ в Ірані продовжують розслідувати, проте на даному етапі виникли «проблемні питання». Їх відправився обговорювати секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов.

15−17 лютого він з робочим візитом перебуватиме в Ірані. Про це повідомляє прес-служба Ради нацбезпеки і оборони.

Данилов прибув до Ірану на запрошення секретаря Вищої ради національної безпеки країни Алі Шамхані. У неділю, 16 лютого, секретар РНБО вшанував пам’ять українців, загиблих в авіакатастрофі 8 січня.

Напередодні міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що Данилов відвідає Тегеран для проведення переговорів щодо зрушень в технічному і кримінальному розслідуванні катастрофи літака.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив офіційний Тегеран в недостовірних заявах. Він заявив, що влада Ірану з самого початку знала про ракетну атаку. Про це свідчить запис розмови між диспетчерською Тегерана та екіпажем іранського літака.