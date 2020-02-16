Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Авиакатастрофу МАУ в Иране продолжают расследовать. Фото: Ali Hashem

Авиакатастрофа самолета МАУ: секретарь СНБО Данилов поехал в Иран обсудить «проблемные вопросы» (ФОТО)

16 фев 2020, 18:16
999

Авиакатастрофу МАУ в Иране продолжают расследовать, однако на данном этапе возникли «проблемные вопросы». Их отправился обсуждать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

15−17 февраля он с рабочим визитом будет находиться в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.

Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани. В воскресенье, 16 февраля, секретарь СНБО почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января.

Данилов поехал в Иран. Фото: СНБО

Данилов поехал в Иран. Фото: СНБО

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Данилов посетит Тегеран для проведения переговоров относительно сдвигов в техническом и уголовном расследовании катастрофы самолета.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил официальный Тегеран в недостоверных заявлениях. Он заявил, что власти Ирана изначально знали о ракетной атаке. Об этом свидетельствует запись разговора между диспетчерской Тегерана и экипажем иранского самолета.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше