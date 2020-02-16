Авиакатастрофу МАУ в Иране продолжают расследовать. Фото: Ali Hashem

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Авиакатастрофу МАУ в Иране продолжают расследовать, однако на данном этапе возникли «проблемные вопросы». Их отправился обсуждать секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

15−17 февраля он с рабочим визитом будет находиться в Иране. Об этом сообщает пресс-служба Совета нацбезопасности и обороны.

Данилов прибыл в Иран по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани. В воскресенье, 16 февраля, секретарь СНБО почтил память украинцев, погибших в авиакатастрофе 8 января.

Накануне министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Данилов посетит Тегеран для проведения переговоров относительно сдвигов в техническом и уголовном расследовании катастрофы самолета.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил официальный Тегеран в недостоверных заявлениях. Он заявил, что власти Ирана изначально знали о ракетной атаке. Об этом свидетельствует запись разговора между диспетчерской Тегерана и экипажем иранского самолета.