Председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья Михаил Радуцкий. Фото: ТСН

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Инфекционные больницы Украины готовы к приему больных, у которых обнаружат китайский коронавирус SARS-CoV-2.

Специалисты разработали планы мероприятий, которые полностью согласованы с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и основаны на опыте тех стран, где уже есть коронавирус. Уже выделены 5 тыс. 700 коек для пациентов в случае первой волны. Об этом 25 февраля заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в интервью «Интерфакс-Украина».

Нардеп не сообщил, в больницах которых городов уже выделены места для потенциальных больных. Отметил лишь, что все делается по четкому плану. Радуцкий опроверг информацию о том, что всех зараженных будут свозить в Киев, так как неизвестно, где будет обнаружен первый случай заражения коронавирусом. В каждой области выделены инфекционные больницы первого, второго и третьего резервов.

Противоэпидемические меры для Украины не новые, новый только этот вирус. Но в целом Украина имела опыт с SARS-атипичной пневмонией. У нас была эпидемия кори, в советские времена — эпидемия холеры, — отметил Радуцкий.

Напомним, народные депутаты от партии «Голос» требуют от главы парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого срочно созвать заседание. Парламентариев интересует, насколько власть готова к возможным случаям занесения на территорию страны нового коронавируса.