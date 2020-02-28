Розслідування вбивства Павла Шеремета засекречене, фото: DoDLive

https://racurs.ua/ua/n134421-vbyvstvo-sheremeta-policiya-zasekretyla-informaciu-pro-rozsliduvannya-dokument.html

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Нацполіція засекретила інформацію про розслідування провадження щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на інформаційний запит агентства «Українські новини».

У відповіді поліції також зазначається, що досудове розслідування у цій справі триває, здійснюються слідчо-розшукові дії.

Статтею 387 (розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування) Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за розголошення даних досудового розслідування, тому більш докладні відомості стосовно вказаного кримінального провадження надати неможливо, — зазначається у відповіді поліції на запит агентства.

Вбивство Шеремета сталося в липні 2016 року в центрі Києва. Він загинув внаслідок підриву автомобіля, за кермом якого перебував.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року у поліції повідомили про затримання осіб, яких вважають причетними до вбивства Шеремета.