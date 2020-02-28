Расследование убийства Павла Шеремета засекречено, фото: DoDLive

https://racurs.ua/n134421-ubiystvo-sheremeta-policiya-zasekretila-informaciu-o-rassledovanii-dokument.html

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Нацполиция засекретила информацию о расследовании производства по убийству журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на информационный запрос агентства «Українські новини».

В ответе полиции также отмечается, что досудебное расследование по этому делу продолжается, осуществляются следственно-розыскные действия.

Статьей 387 (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования) Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за разглашение данных досудебного расследования, поэтому более подробные сведения относительно указанного уголовного производства предоставить невозможно, — отмечается в ответе полиции на запрос агентства.

Убийство Шеремета произошло в июле 2016 года в центре Киева. Он погиб в результате подрыва автомобиля, за рулем которого находился.

Напомним, 12 декабря 2019 года в полиции сообщили о задержании лиц, которых считают причастными к убийству Шеремета.