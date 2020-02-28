Коронавирус SARS-Cov-2 обнаружили в Азербайджане. Карта: google.com/maps

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Китайский коронавирус SARS-Cov-2 уже в Азербайджане. Впервые опасную болезнь обнаружили у гражданина России, прибывшего из Ирана.

Больного поместили в инфекционный блок специального режима. Тест на коронавирус показал положительный результат. Состояние пациента сейчас стабильное. Власти страны пытаются обнаружить на территории Азербайджана лиц, с которыми мог быть в контакте инфицированный. Об этом 28 февраля сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на оперативный штаб.

После того, как правительство Швейцарии запретило проведение всех массовых мероприятий для предотвращения распространения коронавируса, нынешний автосалон в Женеве отменили. Автосалон 2020 года должен проходить с 3 по 15 марта, а мораторий продлится с сегодняшнего дня до 15 марта. Как пишет The Verge, Женевский автосалон впервые не состоится за последние 70 лет. Выставка проходит почти ежегодно с 1905 года и должна была открыться 7 марта. На этом мероприятии автопроизводители обычно анонсируют самые яркие автомобили и перспективные концепты.

По информации BNOnews, сегодня по два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Кувейте, Хорватии, Франции и Малайзии. На одного зараженного больше стало в Греции, Израиле, испанском Арагоне и французской Ницце.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, сегодня китайский коронавирус впервые обнаружили на территории Беларуси, Литвы, Нигерии и Новой Зеландии. Всего в мире насчитывается 83 тыс. 371 подтвержденный случай заражения коронавирусом.