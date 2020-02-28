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Атака на турецких военных в Идлибе. Фото: socportal.info

Россия знала о местах дислокации турецких войск в Идлибе и била даже по медикам — министр (ВИДЕО)

28 фев 2020, 14:07
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Россия была заблаговременно оповещена о местах дислокации турецких войск в Идлибе. Несмотря на это, удары по позициям военнослужащих Турции были нанесены.

Об этом сообщил сегодня министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет Anadolu.

Акар заявил, что турецкие военные, которые обеспечивали перемирие в Идлибе и пытались предотвратить гуманитарный кризис в регионе, подверглись подлой атаке. В результате удара погибли 33 военнослужащих и еще 32 человека получили ранения.

Чиновник подчеркнул, что были обстреляны даже военные машины скорой помощи. Акар утверждает, что во время воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находилось никаких вооруженных группировок.

Акар заявил, что вооруженные силы Турции в ответ на авиаудар нанесли массированные артиллерийские и воздушные удары по 200 объектам сил режима Башара Асада в Идлибе.

По словам Акара, турецкой армией в Идлибе были уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 23 орудия, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22, а также нейтрализовано 309 сторонников Асада.

Акар пообещал, что Турция продолжит мстить за гибель своих военнослужащих, а военная операция будет продолжаться до обеспечения мира в Идлибе.


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