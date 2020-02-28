Эпидемия коронавируса: президент Монголии ушел на карантин после визита в Китай

Халтмаагийн Баттулга, фото: «Антикор»

https://racurs.ua/n134418-epidemiya-koronavirusa-prezident-mongolii-ushel-na-karantin-posle-vizita-v-kitay.html

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Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга пошел на 14 дней на карантин после визита в Китай.

Также на карантине находиться лица, которые его сопровождали, в частности — глава МИД страны, сообщает CNN.

Из Китая делегация вернулась в ночь на 27 февраля. Их размещение на карантин является мерой пресечения, чтобы не допустить возможного распространения инфекции.

В Китае Баттулга, в частности, встречался с президентом КНР Си Цзиньпином.

Монголия пока не сообщала об обнаружении у себя нового коронавируса SARS-Cov-2. Однако страна приняла меры, чтобы предотвратить его ввоз и распространение. Так, до конца марта будут закрыты школы, а доставка угля в Китай приостановлена ​​до 2 марта.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в международном аэропорту «Борисполь» обнаружили женщину с повышенной температурой, которая прибыла из Италии, где в последние дни наблюдается вспышка заболеваемости коронавирус. Ее проверят на возможное инфицирование SARS-Cov-2.