В аэропорту «Борисполь» госпитализировали женщину с высокой температурой. Фото: flickr.com

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В международном аэропорту «Борисполь» обнаружили женщину с повышенной температурой, она прибыла из Италии.

Пассажирку представители санитарно-карантинного подразделения доставили в медицинское учреждение, ее проверят на китайский коронавирус. Предполагают, что у нее острое респираторное вирусное заболевание, но окончательный результат покажут анализы. Об этом 28 февраля сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии УНН.

Температурный скрининг и усиленные меры безопасности, чтобы не допустить распространения в Украине коронавируса, активно продолжаются. Фактически на всех пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда-выезда работа 100% в отношении лиц, которые следуют в Украину, на КПВВ на линии разграничения, на административной границе с Крымом, — подчеркнул представитель ГПСУ.

По словам Демченко, с 25 февраля пограничники измеряли температуру для более 160 тыс. человек, которые следовали в Украину. Демченко подчеркнул, что за короткое время удалось мобилизовать все ресурсы на уровне государства.

Напомним, 25 февраля в Черновцах госпитализировали женщину, которая недавно вернулась из Италии. Женщину поместили в инфекционное отделение областной больницы, ее проверяли на вероятность заражения коронавирусом. Впоследствии медики заявили, что коронавирус у нее не обнаружили.