Зеленая энергетика. Фото: Delo.ua

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Заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик считает, что «зеленые тарифы» на электроэнергию должны быть существенно снижены.

Чижик презентовал новую модель снижения «зеленых тарифов» на форуме Ukrainian Energy, который проходил вчера, пишет УНН.

В министерстве предлагают для солнечных электростанций (СЭС), которые были введены в эксплуатацию после 2017 года, снизить «зеленый тариф»:

для СЭС мощностью до 10 МВт на 15%;

для СЭС мощностью от 10 до 50 МВт на 20%;

для СЭС мощностью свыше 50 МВт на 25%.

Также для всех СЭС предлагается продление срока выплат на пять лет.

Для ветряных электростанций (ВЭС) тариф предлагается снизить на 10% с продлением срока выплат на пять лет.

В министерстве также предложили для инвесторов в «зеленую энергетику» добровольно снизить тарифы для СЭС на 12,5% и для ВЭС — на 5% без продления срока выплат.

Чижик программу по снижению «зеленых тарифов» сравнил с ампутацией зараженной гангреной части тела пациента. По мнению замминистра, это необходимо сделать, чтобы спасти «пациента» от неминуемой смерти.

Конечно, добровольно на такие предложения министерства большинство участников рынка не пойдут, что приведет к увеличению дефицита Государственного предприятия «Гарантированный покупатель». Ужесточение условий для инвесторов не решит проблему, а лишь усугубит ее.

Эксперты считают, что предложенный министерством энергетики вариант снижения «зеленых тарифов» не сможет перекрыть даже на 25% прогнозируемого дефицита ГП «Гарантированный покупатель», который в 2020 году составит 17 млрд грн. Поэтому «ампутация гангрены» в данном случае не спасет «пациента».

Источников перекрытия дефицита Чижик не назвал, как и не представил расчетов министерства.

Управляющий партнер Integrites Алексей Фелив считает, что предложение Чижика противоречит позиции президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука, которые заявляли о привлечении 50 млрд долл. иностранных инвестиций в Украину.

Фелив полагает, что такие инициативы правительства вряд ли будут привлекательными для иностранных инвесторов и в Украину деньги не польются бурной рекой.

А ведь еще месяц назад в министерстве энергетики и защиты окружающей среды заявляли, что к 2050 году планируется получать из альтернативных источников 70% энергии для обеспечения всех нужд населения.