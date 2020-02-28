Здание суда окружили правоохранители, фото: «Думская»

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Судей Приморского райсуда Одессы взял в заложники мужчина с гранатой, которого доставили из СИЗО в суд.

Он в зале суда достал ее и вытащил чеку. Мужчина угрожал всех взорвать. Об этом сообщает издание «Думская».

В зале суда находились судьи Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир.

Здание суда было окружено правоохранителями, сотрудников и посетителей суда эвакуировали. Впоследствии правоохранителям удалось обезвредить злоумышленника. Пострадавших в результате инцидента нет.

Пресс-служба одесской полиции сообщает, что руководитель ГУНП в Одесской области Олег Бех лично провел переговоры с этим человеком, после чего опасный предмет был изъят.

По информации издания, мужчину с гранатой зовут Вячеслав Гарькавый. Его обвиняют в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года (ст. 115 Уголовного кодекса).

Напомним, в мае прошлого года в филиале «ПриватБанка» на Луганщине подорвал гранату мужчина, которому перед этим не удалось получить кредит по поддельным документам. Тогда сам злоумышленник погиб, еще пятеро людей пострадали.