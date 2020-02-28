Турция vs Россия: быть ли войне после событий в Идлибе - хроника событий

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Ракурс

Вечером 27 февраля российская-сирийские силы, контролирующие 2/3 Сирии, атаковали турецких военных в провинции Идлиб. В результате атаки погибли 33 военных, еще 36 получили ранения. После авиаудара в Турции созвали Совет нацбезопасности с участием Реджепа Эрдогана, который длился шесть часов. В это время пресс-секретарь Эрдогана контактировал с советником по нацбезопасности США и генсеком НАТО. Затем войска Турции развернули атаку по всем известным объектам режима Башара Асада.

В Госдепартаменте США поддержали союзника по НАТО. В то же время Москва заявила, что не имеет никакого отношения к обстрелу турецких военных в Идлибе. По данным СМИ, Эрдоган готовит обращение к нации. Распространяются новости о введении военного положения в Турции и объявлении войны Сирии. Кроме этого, сегодня состоится заседание совета Североатлантического Альянса. На границе растет количество сирийских беженцев, а турецкие политики заявляют о необходимости открыть для них «окно в Европу».

Отметим, что Идлиб — фактически единственный пограничный регион Сирии, который остается под контролем поддерживаемой Турцией сирийской оппозиции. С декабря 2019 года в этой провинции продолжается наступление подконтрольных Башару Асаду сил, которых с воздуха прикрывает российская авиация. На стороне Башара Асада также Иран и шиитские формирования.

«Ракурс» следит за развитием событий в Сирии:

Ситуация в Идлибе: 28 февраля

14.00 — В Анкаре продолжатся турецко-российские переговоры по Идлибу. Третий день переговоров стартует в 16.00 в здании МИД Турции. Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал, российскую — спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

12.30 — Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя в итоги экстренного заседания Альянса в Брюсселе, заявил:

Турция — важный союзник НАТО. Мы поддерживаем позицию Анкары. Союзники обсуждают дополнительные шаги по содействию турецкой стороне.

12.00 — Украина выразила глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Идлибе.

Украина… осуждает действия режима Башара Асада и России, которая его поддерживает и предоставляет ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские, — говорится в сообщении.

12.00 — глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Турция «должна начать выполнять договоренности». По его словам, «в ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой идлибской зоны, сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов».

11.30 — появилась реакция ЕС. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал немедленно остановить эскалацию ситуации в Идлибе.

Текущая эскалация должна немедленно прекратиться. Существует риск скатиться в большую открытую международную военную конфронтацию. Это также вызывает невыносимые гуманитарные страдания и создает опасность для гражданского населения, — написал Боррель в Твиттер.

10.30 — сотни мигрантов переместились в сторону границ с Грецией и Болгарией. Анкара заявила, что больше не будет сдерживать сирийских беженцев, которые пытаются попасть в Европу, пишет Reuters.

10.00 — Греция усиливает охрану своих границ в ожидании прибытия волны сирийских беженцев на фоне обострения ситуации в Идлибе.

9.50 — Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.

9.30 — Россия направила два боевых корабля к берегам Сирии, пишет Reuters. По другим данным, фрегаты Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович» были отправлены туда еще до последнего инцидента (плановая ротация).

9.00 — появилась реакция России. Министерство обороны РФ заявляет, что российская авиация не наносила удары в сирийской провинции Идлиб, где погибли турецкие военнослужащие.

Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российская сторона заявляет, что турецкие военнослужащие находились среди боевиков, которые попытались осуществить наступление на силы Асада. В Минобороны РФ также утверждают, что запрашивали у турецких военных координаты местонахождения всех подразделений Вооруженных сил Турции и в районе «Бехуна их не было и не должно было быть».

8.30 — Турция созывает экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом сегодня утром сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в Twitter. Анкара инициировала экстренное заседание, основываясь на ст. 4 Североатлантического договора, которая предусматривает, что «договаривающиеся стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».

7.00 — Анкара угрожает ЕС открыть границы для беженцев. Об этом заявил представитель правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Омер Челик.

Наша политика в отношении беженцев остается той же, но здесь складывается определенная ситуация. Мы больше не можем удерживать беженцев, — предостерег Челик.

6.30 — Пресс-секретарь генсека ООН Антонио Гутерриша потребовал немедленного прекращения огня в Идлибе. По его словам, «без немедленных действий с каждым часом растет опасность еще большей эскалации». Представитель генсека ООН, подчеркнул, что у этой ситуации нет военного решения.

6.00 — появилась реакция США на события в Идлибе. Представитель Государственного департамента потребовал немедленного прекращения наступления войск Асада в Идлибе, проводимой под прикрытием с воздуха России и Ирана. Вашингтон изучает возможности оказания помощи Турции.

2.00−6.00 — телефонные переговоры турецких властей с представителями США и НАТО.

2.00 — Министерство обороны Турции нанесло удары «по всем известным целях режима Башара Асада в Сирии с помощью своих воздушных и наземных средств поддержки огня» в ответ на авиаудары по турецких военных. Запись с беспилотника обнародовал сайт государственного турецкого СМИ Anadolu. Утверждается, что турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу войск Башара Асада.

Атака в Идлибе: 27 февраля

22.00 — После того, как стало известно о потерях армии в Сирии, президент Турции Реджеп Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности. Как передает турецкая служба BBC, она длилась около шести часов.

20.00 — Турецкие военные оказались среди жертв авиаудара российско-сирийской авиации в провинции Идлиб. В результате обстрела с воздуха в Идлибе погибли по меньшей мере 33 турецких военных. Еще 36 турецких бойцов получили ранения. Как сообщает Anadolu, вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что президент Сирии Башар Асад заплатит высокую цену за этот авиаудар. По словам Октая, Асад войдет в историю как военный преступник.