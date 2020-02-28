Китай мог применить лазерные технологии против американского самолета

https://racurs.ua/n134413-zvezdnye-voyny-ssha-utverjdaut-chto-kitay-atakoval-ih-samolet-boevym-lazerom.html

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Военно-морские силы США в четверг заявили, что на прошлой неделе, во время осуществления их самолетом наблюдения P-8 полета над Тихим океаном, китайский военный корабль направил на него луч лазера военного класса.

В ВМС США такие действия считают «опасными и непрофессиональными», сообщает CNN со ссылкой на заявление Тихоокеанского флота США.

Лазеры боевого класса могут нанести серьезный ущерб экипажам и морякам, а также корабельным и авиационным системам, — отмечается в заявлении.

Лазерные лучи военного класса, также известные как «ослепители», выпускают мощный луч света, который может преодолевать большие расстояния и временно ослеплять пилотов самолетов.

Собеседники издания сообщили, что по поводу этого инцидента ожидается объявление Соединенными Штатами официального дипломатического протеста.

Российско-террористические войска неоднократно применяли лазеры для ослепления украинских военных и пограничников. В 2017 году камера Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировала один из случаев использования боевиками такого лазера на Донбассе.