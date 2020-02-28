В. и. о. директора ГБР Ирина Венедиктора. Фото: Фокус

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Суд просят признать отсутствие компетенции у президента Украины назначать временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований.

Окружной админсуд столицы открыл производство по делу по иску Олега Шрама к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Истец просит служителей Фемиды признать отсутствие полномочий у президента назначать в. и. о. директора ГБР. Об этом 28 февраля сообщает «Судебная власть Украины».

В ОАСК уточнили, что суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства.

Напомним, 24 декабря 2019 года Зеленский подписал закон о перезагрузке ГБР № 2116, которым было предусмотрено увольнение директора ведомства Трубы и его заместителей на следующий день после официальной публикации документа, а также назначение временно исполняющего обязанности главы бюро.

Уже 27 декабря Зеленский назначил и. о. директора ГБР депутата от «Слуги народа» Ирину Венедиктову. Новую структуру бюро президент утвердил 6 февраля 2020 года.

СМИ сообщали, что муж Венедиктовой Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР — проводит собеседования и часто бывает в офисе жены. Отмечается, что именно он якобы лоббировал назначение в бюро Руслана Бирюкова. Колесник часто сопровождает Венедиктову во время рабочих встреч.