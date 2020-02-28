Китайский коронавирус в Японии. Карта: google.com/maps

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В Японии из-за эпидемии китайского коронавируса SARS-Cov-2 на территории острова Хоккайдо ввели режим чрезвычайной ситуации.

На острове были зафиксированы 63 случая инфицирования. Введение режима ЧС должно помочь сдержать скорость распространения заболевания. Режим продлится с 28 февраля до 19 марта. Об этом заявил губернатор острова Хоккайдо Наоми Судзуки, сообщает Японская общественная телерадиокомпания NHK.

Власти острова призвали жителей острова на эти выходные оставаться дома. В целом в Японии количество инфицированных возросло до 226 человек, не включая пациентов с корабля Diamond Princess.

BNO News в Twitter пишет, что Швейцария запретила все мероприятия с участием свыше 1 тыс. человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Запрет будет действовать до 15 марта 2020 года.

Также сообщается о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом в Уэльсе. Болезнь обнаружили у мужчины, который заразился в Италии. Таким образом, количество зараженных на территории Великобритании увеличилось до 17 человек.

До пяти человек возросло число погибших, заразившихся коронавирусом на борту круизного лайнера Diamond Princess. Умерла 70-летняя женщина.

Из-за угрозы распространения коронавируса компания Facebook отменила масштабную ежегодную конференцию для разработчиков F8 2020. Вместо этого планируют организовать локальные встречи, видеоконференции и онлайн-трансляции для запланированных участников данного мероприятия.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, сегодня китайский коронавирус впервые обнаружили на территории Беларуси, Литвы, Нигерии и Новой Зеландии. Всего в мире насчитывается 83 тыс. 371 подтвержденный случай заражения коронавирусом.