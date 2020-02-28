Китайський коронавірус в Японії. Карта: google.com/maps

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В Японії через епідемію китайського коронавірусу SARS-Cov-2 на території острова Хоккайдо ввели режим надзвичайної ситуації.

На острові було зафіксовано 63 випадки інфікування. Введення режиму НС повинно допомогти стримати швидкість поширення захворювання. Режим триватиме з 28 лютого до 19 березня. Про це заявив губернатор острова Хоккайдо Наомі Судзукі, повідомляє Японська суспільна телерадіокомпаніяNHK.

Влада острова закликала жителів острова на ці вихідні залишатися вдома. Загалом в Японії кількість інфікованих зросла до 226 осіб, не включаючи пацієнтів з корабля Diamond Princess.

BNO News у Twitter пише, що Швейцарія заборонила всі заходи за участю понад 1 тис. осіб, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Заборона діятиме до 15 березня 2020 року.

Також повідомляється про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом в Уельсі. Хворобу виявили у чоловіка, який заразився в Італії. Таким чином кількість заражених на території Великої Британії збільшилася до 17 осіб.

До п’яти осіб зросло число загиблих, які інфікувалися коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess. Померла 70-річна жінка.

Через загрозу поширення коронавірусу компанія Facebook скасувала масштабну щорічну конференцію для розробників F8 2020. Замість цього планують організувати локальні зустрічі, відеоконференції та онлайн-трансляції для запланованих учасників даного заходу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, сьогодні китайський коронавирус вперше виявили на території Білорусі, Литви, Нігерії та Нової Зеландії. Загалом у світі налічується 83 тис. 371 підтверджений випадок зараження коронавірусом.