Прикордонники взяли під контроль пункти переходу з РФ. Фото: dpsu.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n134397-ukrayina-vidsogodni-vzyala-pid-kontrol-punkty-perehodu-z-rf-cherez-koronavirus-avakov-foto.html

Ракурс

Державна прикордонна служба України з 28 лютого взяла під контроль пункти переходу з Росією через поширення коронавірусу з Китаю.

Таким чином прикордонники контролюють пункти переходу з Російською Федерацією, всі пункти пропуску переходу в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі та на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Про це 27 лютого заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, який анонсував взяття під контроль пунктів переходу з РФ в ефірі програми «Право на владу».

За словами міністра, тотальний скринінг температури наразі проходить майже на всіх пунктах пропуску. Прикордонники мають протокол чітких дій, якщо виявлять на кордоні людину з ознаками захворювання.

Аваков повідомив, що у ДСНС України заступив на цілодобове чергування санітарний вертоліт МІ-8, спеціально обладнаний для транспортування інфекційних хворих. Екіпаж і медперсонал вертольоту — це команда медиків, які пройшли спеціальну підготовку.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я України обіцяло, що «найближчим часом» у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях зможуть почати тестування жителів на китайський коронавірус. У ці регіони повинні доставити відповідні тест-системи.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Раніше в МОЗ заявляли, що в Україні немає лабораторно зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом. Медики заявляють, що наразі в Україні налічується близько 12 тис. ліжок в інфекційних лікарнях. Також є 2 тис. лікарів-інфекціоністів та 5 тис. медичного персоналу, які працюють в інфекційних лікарнях.

Нагадаємо, в «Укрзалізниці» запевняли, що підготували план заходів для профілактики завезенню до України та поширенню територією нашої держави нового коронавірусу 2019-nCoV.