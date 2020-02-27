«Укрзалізниця» підготувала план заходів для боротьби з 2019-nCoV, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n134380-epidemiya-koronavirusu-v-ukrzaliznyci-zayavlyaut-scho-pidgotuvalysya-zustrichaty-2019-ncov.html

Ракурс

В «Укрзалізниці» підготували план заходів для профілактики завезенню до України та поширенню територією нашої держави нового коронавірусу 2019-nCoV.

Відповідний план підготовлено з урахуванням рекомендації Міністерства охорони здоров’я щодо 2019-nCoV. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зазначається, що з наступного тижня для працівників держкомпанії розпочнуть проводити тренінги щодо алгоритму дій в разі виявлення людей із симптомами нового коронавірусу.

Також здійснюється закупівля засобів, необхідних для профілактики захворювання. Вже закуплено 10 тис. респіраторів, 25 тис. оглядових рукавичок та понад 1 тис. захисних окулярів. Крім того, здійснюється закупівля антисептику для рук, дезінфекційних засобів та захисних халатів.

У пасажирів поїздів вимірюватимуть температуру тіла, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.

Крім того, на 19 вокзалах облаштовані медичні пункти з необхідним обладнанням, на яких може здійснюватися ізоляція хворих на коронавірус. Це вокзали станцій Київ-Пасажирський, Чоп, Хмельницький, Івано-Франківськ, Коломия, Суми, Херсон, Ужгород, Львів, Полтава-Південна, Вінниця, Жмеринка, Козятин, Миколаїв, Чернівці, Харків, Одеса, Дніпро, ім. Т. Шевченка.

Приміщення для тимчасової ізоляції осіб із симптомами респіраторних захворювань облаштовані ще на п’яти вокзалах:

Запоріжжя-1;

Рівне;

Тернопіль;

Фастів;

Біла Церква.

Нагадаємо, перший випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 вже зафіксували у Польщі. Це сталося в місті Лодзь.