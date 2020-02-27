Коронавірус з Китаю зафіксували у Польщі. Карта: google.com/maps

https://racurs.ua/ua/n134361-koronavirus-sars-cov-2-zafiksuvaly-v-polschi-zmi-karta.html

Ракурс

Коронавірус із Китаю вперше зафіксували в Польщі. Такий випадок трапився у місті Лодзь.

Зазначається, що 25-річна дівчина провела місяць у Таїланді. До польського Лодзя вона повернулася 22 лютого, у неї було погане самопочуття. Окрім симптомів ГРВІ, вона страждала від задишки та самостійно назначила собі антибіотики. Тест на коронавірус показав позитивний результат, інфіковану перевіряють. Про це 27 лютого повідомляє Express ilustrowany.

Відомо, що, повертаючись з Таїланду, жінка прилетіла до Варшави, звідки на потязі приїхала до Лодзя. Польські медики намагаються з’ясувати, з ким хвора могла контактувати. Цих осіб теж хочуть перевірити на коронавірус та помістити їх на карантин. Результатів тестів, які взяли у 25-річної полячки, доведеться чекати найближчі три дні.

Офіційного підтвердження або спростування інформації про випадок коронавірусу в Польщі поки немає.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я України заявили, що «найближчим часом» у Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областях зможуть почати тестування жителів. Саме туди привезуть перші зареєстровані в Україні тест-системи для визначення нового коронавірусу.