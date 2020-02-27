Коронавирус из Китая зафиксировали в Польше. Карта: google.com/maps

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Ракурс

Коронавирус из Китая впервые зафиксировали в Польше. Такой случай произошел в городе Лодзь.

Отмечается, что 25-летняя девушка провела месяц в Таиланде. В польский Лодзя она вернулась 22 февраля, у нее было плохое самочувствие. Кроме симптомов ОРВИ, она страдала от одышки и самостоятельно назначила себе антибиотики. Тест на коронавирус показал положительный результат, инфицированную проверяют. Об этом 27 февраля сообщает Express ilustrowany.

Известно, что, возвращаясь из Таиланда, женщина прилетела в Варшаву, откуда на поезде приехала в Лодзь. Польские медики пытаются выяснить, с кем больная могла контактировать. Этих лиц тоже хотят проверить на коронавирус и поместить их на карантин. Результаты тестов, которые взяли у 25-летней полячки, придется ждать ближайшие три дня.

Официального подтверждения или опровержения информации о первом случае коронавируса в Польше пока нет.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что «в ближайшее время» во Львовской, Черновицкой и Закарпатской областях смогут начать тестирование жителей. Именно туда привезут первые зарегистрированные в Украине тест-системы для определения нового коронавируса.