Столкновения в Харькове: 20 задержанных, Кернес под крики «ганьба» прибыл на «Барабашово»

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Столкновения на «Барабашово» в Харькове между предпринимателями и коммунальщиками заставили мэра города Геннадия Кернеса приехать на место происшествия. Сейчас Кернес разговаривает с противниками строительства дороги через территорию рынка, время от времени в сторону чиновника, окруженного полицией, раздавались возгласы «ганьба».

Примерно 20 человек доставлены в полицию. Об этом сообщает «Суспільне: Харьків» со ссылкой на начальника полиции области Валерия Сокуренко.

Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ… Для обеспечения общественного порядка на территории торгового центра находятся наряды полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехнического управления полиции, — сообщает пресс-служба местной полиции.

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Ранее к предпринимателям рынка приходили пообщаться первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, директор департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, другие представители мэрии.

Напомним, сегодня утром в Харькове произошли потасовки на рынке «Барабашово» из-за приезда коммунальщиков в сопровождении сотрудников муниципальной охраны для сноса входной конструкции, на которой красовалась надпись «Кернес, руки прочь от „Барабашово!“». В мэрии Харькова заявили, что эта конструкция установлена незаконно. Попытки коммунальщиков с помощью четырех автокранов разобрать арку не увенчались успехом: представители инициативной группы «Stop дорога» заблокировали технику, после чего произошла массовая драка. Позже входную арку подожгли. В результате конфликта несколько человек пострадали.